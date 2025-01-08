Развожаев: в Севастополе за день утилизировали 14,4 тонны грунта с мазутом

В Севастополе сотрудники МЧС, волонтеры и специалисты других организаций продолжают устранять последствия загрязнения береговой линии мазутом после кораблекрушения в Керченском проливе. В своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что за последние сутки утилизировано 14,4 тонны загрязненного нефтепродуктом грунта.

«За день вывезли для утилизации 14,4 тонны загрязненного мазутом грунта, за все время работ — 140,7 тонны. В готовности к применению 229 единиц специальной техники, пока она не требуется», — сообщил Развожаев.

Глава Севастополя также отметил, что в регионе спасены 67 пострадавших птиц. Все пернатые на данный момент проходят реабилитацию.

Всего на Северной стороне и на Фиоленте 8 января работала группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС в составе 251 человека и 29 единиц техники, а также 100 сотрудников из подведомственных Департаменту горхозяйства и других ведомств. Посильную помощь также оказывают волонтеры.

Жители Севастополя и гости региона все еще могут присоединиться к операции по ликвидации последствия разлива мазута в качестве добровольцев. Для этого достаточно позвонить по короткому номеру «112» и оставить соответствующую заявку.