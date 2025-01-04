В Севастополе из-за мазута ввели режим ЧС регионального значения

Жители прибрежных районов совместно со спасателями из ПСП «Север» провели экстренную очистку загрязненных территорий от мазута, добравшегося до региона после кораблекрушения вблизи Керчи. Несмотря на то, что массового загрязнения береговой линии в Севастополе не наблюдается, губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил о введении режима ЧС местного значения.

«Утром (4 января — ред.) сотрудники Севприроднадзора убрали пляж Серебряный. Я лично был на месте, оценил уровень загрязнения. На месте провели оперативную планерку и наметили порядок наших дальнейших действий. <…> В целом: оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения», — сообщил Развожаев.

Нефтяные загрязнения периодически выявляются в разных местах: на территории «Звездного берега» мазутное пятно охватило участок около 100 квадратных метров, следы нефтепродуктов замечены в акватории «Голубой бухты», а на пляже «Нахимовец» в Орловке загрязнение растянулось вдоль береговой линии на 760 метров, где помимо мазута на берегу наблюдались нефтяные разводы в воде.

После оценки ситуации на Серебряном пляже и проведения экстренного совещания было решено распределить зоны ответственности между различными службами. Хотя уровень загрязнения пока остается низким, для эффективной работы задействованы силы МЧС, Горхоза, Спасательной службы Севастополя и Севприроднадзора, чьи сотрудники уже провели первичную уборку территории этим утром.

В рамках подготовки к возможному ухудшению ситуации также формируется реестр опытных добровольцев, ранее участвовавших в подобных операциях в Крыму и Краснодарском крае, которые могут быть оперативно мобилизованы при необходимости.