Разработчик исключил утечку данных из реестра электронных повесток

Разработчик информационной системы ресурса «Ростелеком» исключил утечку данных из реестра электронных повесток в связи с высоким уровнем защищенности, сообщает РБК .

«Доступ к данным в реестре получают только граждане, использующие единую государственную информационную систему авторизации с обязательным дополнительным подтверждением в виде СМС-сообщения на телефонный номер», — заявили в пресс-службе в компании.

В «Ростелекоме» добавили, что с момента запуска обеспечивается высший уровень информационной безопасности системы и портала госуслуг, а также сохранность персональных данных.

Ранее стало известно о найденной уязвимости в реестре, из-за которой любой желающий мог получить данные россиян, зарегистрированных на портале «Госуслуги». При этом, по данным Минцифры РФ, реальных подтверждений уязвимостей и утечек данных нет.

Адрес единого реестра воинского учета — реестрповесток.рф. Как он работает и как теперь будут вручаться бумажные документы, читайте в материале РИАМО.