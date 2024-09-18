Реестр электронных повесток: как работает и что будет, если не явиться в военкомат
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В материале РИАМО рассказываем о том, как работает реестр электронных повесток и как теперь будут вручаться бумажные документы.
Что такое реестр электронных повесток
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В сентябре в России в тестовом режиме заработал сайт реестра электронных повесток.
Реестр будет обеспечивать формирование в автоматическом режиме решений о применении в отношении граждан, подлежащих призыву на военную службу и получивших повестку, временных мер, направленных на обеспечение их явки в военкомат.
В течение одного дня с момента явки гражданина по повестке военного комиссариата или в случае подтверждения уважительных причин неявки и внесения соответствующих сведений уполномоченным должностным лицом военного комиссариата в реестр в автоматическом режиме обеспечивается формирование решения об отмене ранее принятых временных мер.
В реестр воинского учета включат:
- паспортные данные;
- сведения о здоровье;
- отсрочки от призыва;
- электронные повестки;
- явки (или неявки) в военкомат;
- жалобы и данные по обжалованию решений.
Новый цифровой ресурс позволит автоматически формировать, а также хранить данные обо всех отправленных призывнику бумажных повестках и их электронных копиях. Всего в реестре будет около 50 видов данных призывников.
Когда вводят единый цифровой реестр воинского учета
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Предстоящий осенний призыв – 2024, который начнется 1 октября, пройдет с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток – такое поручение дал президент России Владимир Путин.
На сайте сейчас висит уведомление: «В настоящее время проводится проверка Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл». В полной мере сайт должен заработать с 1 ноября.
Уклониться от вручения повестки теперь не получится, так как документ будет считаться автоматически врученным спустя неделю со дня его размещения в реестре. Уведомление об этом появится в кабинете призывника на Госуслугах. При этом повестка по-прежнему будет дублироваться бумажным вариантом – такие вызовы будут отправляться почтой заказным письмом. В адрес организаций повестки по-прежнему будут отправлять только в бумажном виде.
Федеральный закон вводит и так называемую презумпцию получения — повестка в любом случае будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре.
Где посмотреть реестр электронных повесток
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Найти сведения о себе призывник сможет на сайте. Войти в Реестр повесток можно с помощью записи на Госуслугах через ЕСИА. Она должна быть подтвержденной. Если учетной записи нет, то нужно ее зарегистрировать. И даже если у призывника нет учетной записи на Госуслугах, уклониться не получится – бумажная повестка дублирует электронную, а ограничения действовать все равно будут.
Что будет, если не прийти в военкомат после получения электронной повестки
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Призывник, который не явился в военкомат в течение 20 суток без уважительной причины, получит в свой личный кабинет на Госуслугах уведомление об ограничительных мерах. Кроме того, ему грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.
В отношении нарушителя могут действовать следующие ограничения:
- приостановка госрегистрацию прав на недвижимость или кадастровый учет;
- отказ в выдаче кредитов и займов;
- отказ в регистрации ИП или самозанятого;
- запрет водить автомобиль и получать водительские права.
Как только призывник явится в военкомат, ограничения автоматически снимутся в течение суток.
Кроме того, уклонистам грозит уголовная ответственность по ч. 1 статьи 328 УК РФ, по которой им грозит до 200 тысяч рублей штрафа, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.
Зачем вводят цифровой реестр учета
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Реестр воинского учета вводится для того, чтобы большую часть вопросов, связанных с воинским учетом, можно было решать быстрее и эффективнее. В электронном виде будут:
- ставить на воинский учет;
- подтверждать сведений военкоматами;
- направлять уведомления в личный кабинет на Госуслугах;
- вести реестр повесток;
- формировать решения о временных ограничениях;
- подтверждать права на отсрочку от призыва.
Реестр воинского учета свяжут с базами данных о регистрации, личных документах, ограничениях на выезд. Кроме того, будет лучше налажено межведомственное взаимодействие – сведения будут передавать ФНС, Росреестр, МВД и другие ведомства. И получать сведения из реестра органы власти тоже смогут онлайн. Все это ускоряет работу ведомств, уменьшает риск ошибок или потери документов, облегчает жизнь призывников и одновременно усложняет ее тем, кто пытается избежать воинской службы.