Реестр электронных повесток: как работает и что будет, если не явиться в военкомат

В материале РИАМО рассказываем о том, как работает реестр электронных повесток и как теперь будут вручаться бумажные документы.

Что такое реестр электронных повесток Фото - © Adobe Stock В сентябре в России в тестовом режиме заработал сайт реестра электронных повесток. Реестр будет обеспечивать формирование в автоматическом режиме решений о применении в отношении граждан, подлежащих призыву на военную службу и получивших повестку, временных мер, направленных на обеспечение их явки в военкомат. В течение одного дня с момента явки гражданина по повестке военного комиссариата или в случае подтверждения уважительных причин неявки и внесения соответствующих сведений уполномоченным должностным лицом военного комиссариата в реестр в автоматическом режиме обеспечивается формирование решения об отмене ранее принятых временных мер. В реестр воинского учета включат: паспортные данные;

сведения о здоровье;

отсрочки от призыва;

электронные повестки;

явки (или неявки) в военкомат;

жалобы и данные по обжалованию решений. Новый цифровой ресурс позволит автоматически формировать, а также хранить данные обо всех отправленных призывнику бумажных повестках и их электронных копиях. Всего в реестре будет около 50 видов данных призывников.

Когда вводят единый цифровой реестр воинского учета Фото - © РИА Новости Предстоящий осенний призыв – 2024, который начнется 1 октября, пройдет с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток – такое поручение дал президент России Владимир Путин. На сайте сейчас висит уведомление: «В настоящее время проводится проверка Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл». В полной мере сайт должен заработать с 1 ноября. Уклониться от вручения повестки теперь не получится, так как документ будет считаться автоматически врученным спустя неделю со дня его размещения в реестре. Уведомление об этом появится в кабинете призывника на Госуслугах. При этом повестка по-прежнему будет дублироваться бумажным вариантом – такие вызовы будут отправляться почтой заказным письмом. В адрес организаций повестки по-прежнему будут отправлять только в бумажном виде. Федеральный закон вводит и так называемую презумпцию получения — повестка в любом случае будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре.

Где посмотреть реестр электронных повесток Фото - © Unsplash.com Найти сведения о себе призывник сможет на сайте. Войти в Реестр повесток можно с помощью записи на Госуслугах через ЕСИА. Она должна быть подтвержденной. Если учетной записи нет, то нужно ее зарегистрировать. И даже если у призывника нет учетной записи на Госуслугах, уклониться не получится – бумажная повестка дублирует электронную, а ограничения действовать все равно будут.

Что будет, если не прийти в военкомат после получения электронной повестки Фото - © РИА Новости Призывник, который не явился в военкомат в течение 20 суток без уважительной причины, получит в свой личный кабинет на Госуслугах уведомление об ограничительных мерах. Кроме того, ему грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. В отношении нарушителя могут действовать следующие ограничения: приостановка госрегистрацию прав на недвижимость или кадастровый учет;

отказ в выдаче кредитов и займов;

отказ в регистрации ИП или самозанятого;

запрет водить автомобиль и получать водительские права. Как только призывник явится в военкомат, ограничения автоматически снимутся в течение суток. Кроме того, уклонистам грозит уголовная ответственность по ч. 1 статьи 328 УК РФ, по которой им грозит до 200 тысяч рублей штрафа, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.