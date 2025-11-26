Размер, цвет, нет аромата: как определить наличие нитратов в овощах

Сегодня россияне все чаще обращают внимание на качество овощей, отдавая предпочтение полезным и безопасным продуктам. Важно уметь определить отсутствие нитратов при выборе на прилавке. Как это сделать, рассказал РИАМО агроном, менеджер по проектам производителя субстратов из каменной ваты для выращивания овощных и цветочных культур (бизнес-подразделение РОКВУЛ) «Гродан» Алексей Куренин.

Он уточнил, что для почти 40% жителей страны принципиально важно, чтобы томаты и огурцы выращивались без вредных добавок. Из косвенных признаков, которые могут говорить об избыточном содержании нитратов в овощной продукции, можно отметить:

1) Нехарактерно крупный размер плода.

2) Бледный или слишком темный, неподходящий для данного вида цвет плода или листьев.

3) Быстрое гниение при хранении.

4) Отсутствие характерного аромата.

5) Дряблая или необычно мягкая консистенция.

«Важно отметить, что зимой на прилавках российских магазинов представлены в основном отечественные томаты и огурцы, выращенные в современных тепличных комплексах. Овощи производятся на экологичных субстратах из каменной ваты с соблюдением строгих стандартов», — сказал Куренин.

Он подчеркнул, что такой подход обеспечивает тщательный контроль не только за питанием растений, но и за безопасностью конечной продукции, делая овощи полностью пригодными для потребления.

