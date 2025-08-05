Размер средней пенсии в России составил почти 23,5 тысяч рублей

Средняя пенсия в РФ составила почти 23,5 тыс. рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Соцфонда России, сообщает РИА Новости .

Согласно данным, средний размер пенсии в России составил 23 456 рублей в месяц. Отмечается, что она выросла на 281 рубль с начала текущего года.

При этом средняя пенсия работающих пенсионеров остается чуть ниже пенсии неработающих. Ее размер составляет 21 115 рублей против почти 24 тыс. рублей.

Осенью пенсионерам, которым уже исполнилось 80 лет, а также тем, кто получает выплаты по линии Минобороны России и МВД России, ФСБ и ФСИН, увеличат пенсии: на 10 221,70 рубля и 7,6% соответственно.