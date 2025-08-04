В сентябре пенсионерам старше 80 лет повысят выплаты

Людям старше 80 лет в сентябре повысят пенсию на 10 тысяч рублей

Осенью пенсионерам, которым уже исполнилось 80 лет, а также тем, кто получает выплаты по линии Минобороны России и МВД России, ФСБ и ФСИН, увеличат пенсии: на 10 221,70 рубля и 7,6% соответственно, сообщает Газета.ru .

«В ноябре будут увеличены выплаты получателям доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности», — заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По его словам, увеличивать пенсии будут всем юбилярам: например, ноябрьское увеличение получат те, кому исполнится 80 в октябре. Если человек получал 39 904,97 рубля, то пенсия вырастет до 50 126,67 рубля, то есть повысится на более чем 25%.

Ранее в Росстате сообщили о двукратном повышении пенсий за последние 10 лет. В 2015 году средние выплаты для инвалидов составляли всего 10,8 тысяч рублей.