Размер маткапитала в 2027 году может превысить миллион рублей

Заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева рассказала, что максимальный размер материнского капитала в РФ может превысить 1 млн рублей в следующем году в случае сохранения нынешних темпов повышения выплат, сообщает РИА Новости .

«Превышение порога в 1 миллион рублей материнским капиталом возможно уже в 2027 году в его максимальном размере», — отметила она.

По ее словам, это будет возможным, если сохранятся нынешние темпы повышения выплат и не потребуется менять соцполитику страны из-за изменений в экономике.

С 1 февраля текущего года материнский капитал на первого ребенка увеличился почти до 729 тыс. рублей, второго и последующих детей — до 963,2 тыс. рублей.

С 1 февраля 2026 года материнский капитал проиндексирован на уровень инфляции за 2025 год. Какими станут новые суммы, в каких случаях остаток маткапитала увеличат и что нужно делать получателям, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.