Материнский капитал с 1 февраля 2026 года: на сколько вырастет и кому достанется повышенная выплата
Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори
С 1 февраля 2026 года материнский капитал будет проиндексирован на 5,6% — уровень инфляции за 2025 год. Какими станут новые суммы, в каких случаях остаток маткапитала увеличат и что нужно делать получателям, читайте в материале РИАМО.
На сколько увеличится материнский капитал с 1 февраля 2026 года
Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори
С 1 февраля 2026 года все суммы материнского капитала вырастут на коэффициент индексации 1,056 (5,6%). Новые размеры выплат:
- На первого ребенка (родившегося после 1 февраля 2023 года) — 728 921,9 рубля. Это меньше, чем планировали изначально — в бюджете Социального фонда России (СФР) была заложена индексация на 6,8% (до 737 205,1 рубля). Причина меньшего повышения — официальный уровень инфляции оказался ниже, чем прогнозировали власти: вместо 6,8% — только 5,59%.
- На второго ребенка (если на первого выплата не назначалась) — 963 243,17 рубля (планировалась 974 189 рублей).
- Доплата на второго ребенка (если маткапитал на первого уже получен) — 234 321,27 рубля.
- На третьего или последующего ребенка (если право на маткапитал ранее не возникало) — 974 189 рублей.
Повышение коснется и тех, кто уже оформил сертификат ранее.
Как будет проиндексирован остаток средств маткапитала с 1 февраля
Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори
Если к 1 февраля 2026 года у вас осталась неизрасходованная часть материнского капитала, она будет автоматически увеличена на 5,6%.
Важно отметить: если средства использованы полностью, индексация не производится.
Кому и как будут платить увеличенную сумму по маткапиталу с 1 февраля 2026 года
Фото - © Юлия Сергеевна Купина / Фотобанк Лори
- Новым получателям: Электронный сертификат на повышенную сумму оформляется автоматически после регистрации рождения (усыновления) ребенка и приходит в личный кабинет матери на «Госуслугах». Если сертификат не появился, его можно оформить самостоятельно через «Госуслуги», Социальный фонд России (СФР) или МФЦ.
- Семьям с уже выданным сертификатом: если право на маткапитал возникло, но средства еще не использованы полностью, остаток будет проиндексирован автоматически.
- При рождении второго ребенка: Если в 2025 году семья получила маткапитал на первенца, а второй ребенок родится в 2026 году, доплата составит уже не 221 895 рублей, а 236 985 рублей.
Кроме того, выплата положена и при усыновлении (удочерении).
Как проверить остаток маткапитала
Фото - © Галина Лукьяненко / Фотобанк Лори
Узнать актуальный баланс средств можно несколькими способами:
- Портал «Госуслуги»: заказать «Выписку об остатке материнского капитала» в электронном виде.
- Клиентская служба Социального фонда России (СФР): получить справку на бумажном носителе за 10-15 минут.
- Сайт или мобильное приложение СФР.
Электронная и бумажная выписки равнозначны и подходят для оформления новых распоряжений средствами.
На что можно потратить материнский капитал в 2026 году
Фото - © Ирина / Фотобанк Лори
Государственные средства по программе материнского капитала разрешается направлять на следующие цели:
- Жилье: приобретение (включая сделки с ипотечным кредитованием), строительство или реконструкция жилого помещения для семьи.
- Образование: оплата образовательных услуг для детей.
- Пенсия матери: формирование накопительной пенсии для женщины, получившей сертификат.
- Социальная адаптация детей-инвалидов: компенсация расходов на специальные товары и услуги, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации.
- Ежемесячная выплата: получение регулярной финансовой поддержки на второго ребенка до достижения им трехлетнего возраста при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум.
Важное условие: с начала 2024 года право на оформление материнского капитала возникает только в том случае, если ребенок является гражданином Российской Федерации с момента рождения.