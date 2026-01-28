сегодня в 12:00

Материнский капитал с 1 февраля 2026 года: на сколько вырастет и кому достанется повышенная выплата

С 1 февраля 2026 года материнский капитал будет проиндексирован на 5,6% — уровень инфляции за 2025 год. Какими станут новые суммы, в каких случаях остаток маткапитала увеличат и что нужно делать получателям, читайте в материале РИАМО.

На сколько увеличится материнский капитал с 1 февраля 2026 года Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори С 1 февраля 2026 года все суммы материнского капитала вырастут на коэффициент индексации 1,056 (5,6%). Новые размеры выплат: На первого ребенка (родившегося после 1 февраля 2023 года) — 728 921,9 рубля. Это меньше, чем планировали изначально — в бюджете Социального фонда России (СФР) была заложена индексация на 6,8% (до 737 205,1 рубля). Причина меньшего повышения — официальный уровень инфляции оказался ниже, чем прогнозировали власти: вместо 6,8% — только 5,59%.

На второго ребенка (если на первого выплата не назначалась) — 963 243,17 рубля (планировалась 974 189 рублей).

Доплата на второго ребенка (если маткапитал на первого уже получен) — 234 321,27 рубля.

На третьего или последующего ребенка (если право на маткапитал ранее не возникало) — 974 189 рублей. Повышение коснется и тех, кто уже оформил сертификат ранее.

Как будет проиндексирован остаток средств маткапитала с 1 февраля Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори Если к 1 февраля 2026 года у вас осталась неизрасходованная часть материнского капитала, она будет автоматически увеличена на 5,6%. Важно отметить: если средства использованы полностью, индексация не производится.

Кому и как будут платить увеличенную сумму по маткапиталу с 1 февраля 2026 года Фото - © Юлия Сергеевна Купина / Фотобанк Лори Новым получателям: Электронный сертификат на повышенную сумму оформляется автоматически после регистрации рождения (усыновления) ребенка и приходит в личный кабинет матери на «Госуслугах». Если сертификат не появился, его можно оформить самостоятельно через «Госуслуги», Социальный фонд России (СФР) или МФЦ. Семьям с уже выданным сертификатом: если право на маткапитал возникло, но средства еще не использованы полностью, остаток будет проиндексирован автоматически. При рождении второго ребенка: Если в 2025 году семья получила маткапитал на первенца, а второй ребенок родится в 2026 году, доплата составит уже не 221 895 рублей, а 236 985 рублей. Кроме того, выплата положена и при усыновлении (удочерении).

Как проверить остаток маткапитала Фото - © Галина Лукьяненко / Фотобанк Лори Узнать актуальный баланс средств можно несколькими способами: Портал «Госуслуги»: заказать «Выписку об остатке материнского капитала» в электронном виде.

Клиентская служба Социального фонда России (СФР): получить справку на бумажном носителе за 10-15 минут.

Сайт или мобильное приложение СФР. Электронная и бумажная выписки равнозначны и подходят для оформления новых распоряжений средствами.