Разгромившего могилу Маслякова отправили в психиатрическую больницу

Предварительно, там его проверят на вменяемость.

В воскресенье неизвестный разрушил могилу ведущего: он оторвал крест и разбросал цветы. В осквернении подозревают 19-летнего парня, его уже задержали.

Отмечается, что прохожие пытались остановить москвича от бесчинств, однако он не послушал их. После содеянного он хотел уехать на самокате, но охрана скрутила парня. Затем его передали полицейским.