Задержан разбивший могилу Маслякова 19-летний москвич

Могилу президента КВН Александра Маслякова, которая находится на Новодевичьем кладбище, разбил 19-летний житель Москвы Кирилл. Об этом сообщает SHOT .

Около 18:00 22 сентября москвич, предположительно, оторвал крест, разбросал цветы и убрал фотографии на могиле Маслякова. Перед тем, как сделать это, 19-летний нарушитель правопорядка сказал, что президент КВН «не достоен там быть».

Кирилла уже задержала полиция. По предварительным данным, 19-летний мог употребить запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 года. Он скончался из-за рака легких. На протяжении последних шести месяцев у мужчины было плохое самочувствие. Он жаловался на затруднения дыхания.