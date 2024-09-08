Умер легендарный ведущий КВН Александр Масляков

Телеведущий и легенда КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе КВН .

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», — говорится в сообщении.

В пресс-службе КВН подчеркнули, что Масляков был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов телезрителей.

Причина смерти и другие подробности не приводятся.

Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Чеченской Республики. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Был ведущим Клуба веселых и находчивых (КВН) с 1964 года. Со временем он стал режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК», которое производит это развлекательное шоу.

В 2022 году он отошел от работы над программой — у него выявили неоперабельную опухоль в лёгких после перенесённого ковида.