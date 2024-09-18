Разгневанные женщины начали сдавать властям бывших, сбежавших с СВО

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил в своем Telegram-канале , что в последнее время разгневанные женщины обращаются в надзорные органы и «сдают» властям своих бывших, которые сбежали со спецоперации.

По словам депутата, женщины сообщают правоохранителям адреса, где скрываются их бывшие возлюбленные, которые должны быть на СВО. Причем многие приходят в надзорные органы и прямо говорят, что таким образом пытаются отомстить неверным парням или мужьям, которые задолжали алименты.

Разгневанные женщины сообщают, что мужчины сбежали от них, а потом и с СВО. Они называют их данные и просят забрать обратно.

Иванов отметил, что подобные обращения приходят даже в Госдуму. Так, ему написала однажды гражданка, которая рассказала о бывшем муже, который не платит алименты. Она отметила, что недавно тот была на СВО, но по каким-то причинам вернулся. Женщина попросила проверить, не сбежал ли он.

Ранее москвич уехал на СВО без ведома жены, пока та была в отпуске. Женщина узнала об этом только по возвращении, когда не обнаружила супруга дома.