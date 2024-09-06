Житель Москвы уехал на СВО без ведома жены, пока та была в отпуске

Москвичка была в отпуске, а по возвращении не обнаружила дома супруга. Оказалось, что он отправился на СВО и ничего не сказал об этом родным, сообщает Baza .

В конце августа москвичка улетала вместе с дочерью в Узбекистан. Когда они вернулись, главы семейства дома не оказалось. На звонки мужчина не отвечал, а затем прислал сообщение, в котором заявил, что находится на подработке в Воронеже.

Женщина провела небольшое расследование. Она обнаружила в компьютере супруга копию контракта, который он подписал с Минобороны. После обращения в военкомат москвичке подтвердили, что мужчина отправился на спецоперацию.

Родным о своем решении он ничего не сказал. Женщина отметила, что проблем и конфликтов в их семье не было.

Отмечается, что зимой с мужчиной связывались некие малознакомые люди с предложением стать участником бизнеса, но супруга отговорила его продолжить с ними общение. Через несколько месяцев дочь застала отца в плохом настроении, и он рассказал, что у него «все плохо».

Родные подозревают, что мужчина мог стать жертвой мошенников, из-за чего решил подписать контракт и отправиться на СВО в надежде получить выплаты.