«Разделить овощи и фрукты»: эксперт рассказала о хранении продуктов в жару

Эксперт Листопад: многие овощи и фрукты можно не хранить в холодильнике

Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Светлана Листопад заявила, что при высоких температурах нужно особенно внимательно относиться к хранению продуктов: фрукты и овощи следует положить в отдельные части холодильника, яйца и молочные продукты необходимо обеспечить холодом, сообщает «Крымская газета» .

«Кстати, многие фрукты и овощи вообще можно не хранить в холодильнике: ананас, апельсин, арбуз, баклажан, банан, гранат, грейпфрут, имбирь, лайм, лимон, манго, огурец, папайя, перец, помидор, хурма, яблоко. Естественно, это касается только неповрежденных и неразрезанных плодов», — добавила эксперт.

По ее словам, перед тем как оставить продукты в холодильнике, их стоит открыть и упаковать: пригодятся пергамент, фольга или упаковочный пищевой целлофан или простые полиэтиленовые пакеты.

Хорошая идея — всегда заворачивать продукты в пленку. Некоторые имеют резкий запах, другие, наоборот, активно его впитывают.