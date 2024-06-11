Разбившийся в Северной Осетии Су-34 участвовал в СВО и операциях в Сирии

Самолет много раз участвовал в бомбардировках позиций боевиков в Сирии, а также привлекался к операциям в зоне СВО. По предварительной информации, бомбардировщик вылетел из аэродрома в Моздоке.

Самолет Су-34 отечественных ВКС России рухнул в горах на территории Северной Осетии. В Минобороны РФ рассказали, что крушение произошло, когда самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

В самолете находились два пилота. В оперативных службах республики отметили, что трагедия произошла на территории Алагирского района.