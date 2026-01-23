Расслабляющий мармелад: школьники из РФ подсели на алкогольные сладости

Российские школьники подсели на алкогольные сладости, которые до сих пор регламентируются как пищевая продукция, сообщает Baza

Продукцию дети приобретают через частные магазины в соцсетях, физические гипермаркеты, а также онлайн-площадки. Они массово оставляют на платформах положительные отзывы о сладостях со спиртным и даже дают рекомендации друг другу в соцсетях.

Наиболее ходовым товаром являются леденцы, которые содержат от 2% до 10 % алкоголя. Если съесть много таких конфет, то можно быстро достигнуть алкогольного опьянения. А это в свою очередь приведет к проблемам со здоровьем.

Также среди детей популярен расслабляющий мармелад — усвоение алкоголя происходит медленнее из-за его неполной растворенности в желатине. Такая продукция формирует привыкание и риск скрытого потребления.

В некоторых премиальных сластях содержание алкоголя может достигать 15%. Помимо прочего, школьники скупают алко-джем. Некоторые продавцы заявляют, что в одной банке не более 0,5% алкоголя, но на деле в составе 2-5% спиртного.

Ранее в Москве госпитализировали подростков, которые запили транквилизаторы пивом прямо в школе. В больницу попали пятеро 10-классников с запада столицы.

