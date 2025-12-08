Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

сегодня в 21:04

Герой России, ДНР и ЛНР Антон Елизаров с позывным Лотос, который возглавил частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» после смерти Дмитрия Уткина, перешел в Минобороны РФ, сообщил военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на инструктора ЧВК с позывным Брест.

Елизаров был назначен руководителем нового подразделения оборонного ведомства под названием «РаZVедОсы», которое несет службу на территории ДНР.

«Данное подразделение находится в стадии доукомплектования и практически на 90 процентов состоит из бывших сотрудников ЧВК „Вагнер“, имеющих боевой опыт», — цитирует Бреста Рожин в своем Telegram-канале.

ЧВК «Вагнер» официально продолжает свою деятельность в Центральноафриканской Республике и Республике Беларусь. На данный момент действующим командиром группы является Герой России Дмитрий Подольский с позывным Салем. В прошлом году Подольского назначили советником по безопасности президента ЦАР.

Ранее ветеран ЧВК «Вагнер» заявил о возможной жизни Евгения Пригожина в Африке. Бизнесмен погиб в результате авиакатастрофы под Тверью в августе 2023 года.

