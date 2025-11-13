Ветеран ЧВК «Вагнер» заявил о возможной жизни Евгения Пригожина в Африке

сегодня в 20:38

Бывший боец ЧВК «Вагнер»: Пригожин не погиб в авиакатастрофе

Бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным Яга заявил, что Евгений Пригожин, по его мнению, остался жив после авиакатастрофы под Тверью в августе 2023 года и сейчас работает в Африке, сообщает «Царьград» .

«По моему мнению, Пригожин 100 процентов уцелел и занимается представлением Российской Федерации в Африке», — заявил Яга.

При этом бывший боец не предоставил никаких доказательств своим словам. Официальных подтверждений этой информации нет.

После крушения самолета под Тверью личности всех пассажиров, включая Пригожина, были установлены только с помощью молекулярно-генетической экспертизы из-за сильных повреждений тел.

Ранее в интернете появлялись слухи о том, что Пригожин мог скрываться в Африке, а затем перебраться в Венесуэлу, где якобы стал советником президента Николаса Мадуро.

