Раскрыта стоимость «поддержания вредного образа жизни» в России

РИА Новости: россияне тратят на вредные привычки от 40 до 80 долларов в месяц

Журналисты составили индекс «вредных привычек». Поддерживать нездоровый образ жизни оказалось дороже всех на Маршалловых островах и в Австралии, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои расчеты.

Индекс «вредных привычек» демонстрирует, сколько в разных странах стоит набор товаров, покупаемых теми, кто не придерживается ЗОЖ. В список входят 30 пачек сигарет, одна бутылка вина, четыре бутылки пива и 30 стаканов кофе. Расчет проводился в долларах.

Дороже всего вести нездоровый образ жизни в Австралии и на Маршалловых островах. Там набор вредных товаров стоит более 400 долларов.

Россия в рейтинге индекса «вредных привычек» занимает 130-е место. На поддержание нездорового образа жизни граждане РФ тратят от 40 до 80 долларов в месяц. Граждане большинства других стран — 75 долларов.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что вейпы стали весьма популярны у молодежи в РФ. Это, по словам главы государства, вызывает беспокойство.