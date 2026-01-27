Раскрыта личность владельца нелегального хостела в Балашихе, где погибли кубинцы

Владельцем сгоревшего хостела в Балашихе оказался председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев и его жена. После гибели четырех кубинцев, которые за счет костра в помещении пытались согреться, стали известны новые подробности о собственниках хостела, сообщает Telegram-канал «112» .

Еще в 2017 году Корнеев сдавал квартиру приезжим на улице Октября в Реутове. Тогда судебные органы запретили ему использовать квартиру как хостел из-за регулярных нарушений: помещение использовалось не по назначению, а постояльцы не соблюдали правила миграционного учета.

Тогда в квартире Корнеева были обнаружены иностранные граждане, проживающие без регистрации, и привлечены к административной ответственности. На данный момент предполагается, что у владельцев хостела было несколько подобных объектов недвижимости.

Ранее в подмосковной Балашихе в нелегальном хостеле произошел пожар из-за того, что четверо постояльцев в попытках согреться развели костер в помещении. В итоге пламя перебросилось на мебель. Погибшие кубинцы пытались выбраться на улицу из охваченного пламенем помещения, но, надышавшись продуктами горения, потеряли сознание. Спасти их не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело по факту случившегося. Расследование контролируется прокуратурой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.