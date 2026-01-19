«Раньше и в поле рожали»: депутат поддержал закрытие роддома во время протеста

18 января в городе Кольчугино (Владимирская область) вспыхнул протест против закрытия местного родильного отделения. Несмотря на аномальные морозы, около 200 жителей, среди которых врачи и общественники, вышли на митинг, требуя остановить «оптимизацию» здравоохранения в районе. С протестующими не согласился депутат регионального парламента и главврач Владимирского роддома № 2 Сергей Телегин, который поддержал закрытие медучреждения. Он также напомнил землякам, что в прошлом люди «и в поле рожали», сообщает «Царьград» .

Недовольство владимирцев вызвал факт, что власти планируют оставить в Кольчугинской ЦРБ лишь экстренный ургентный зал. В обычном режиме будущим мамам придется преодолевать 70 километров до областного центра — города Владимира. Официальные причины закрытия — низкая загрузка (около 200 родов в год) и износ оборудования, на ремонт которого нет денег.

Однако заведующая акушерским отделением Лариса Кузенкова, проработавшая на посту 30 лет, опровергла тезисы о «некачественной помощи» в роддоме Кольчугино. Она подчеркнула, что в отделении есть все необходимое, практикуются партнерские роды и современные методы анестезии.

«Нам, наверно, всей стране нужно понять, или рожать, или зарабатывать деньги», — сказала завотделением.

Вместе с тем депутат Заксобрания Владимирской области и главврач Владимирского роддома № 2 Сергей Телегин подверг позицию коллеги критике. В защиту оптимизации он привел аргумент о том, что исторически женщины справлялись без врачебной помощи в полях.

«Раньше женщины и в поле рожали, где им не оказывали никакой помощи. Так же, по моему мнению, обстоят дела и в кольчугинском роддоме», — сказал парламентарий.

Петиция за то, чтобы оставить роддом в Кольчугино, за сутки собрала более 1200 подписей. Горожане настаивают на привлечении независимых экспертов для оценки ситуации.

