РАНХиГС: уровень бедности в РФ за 30 лет снизился в три раза

Уровень бедности в РФ за 30 лет снизился в 3 раза, а за последние десять лет — более чем в полтора раза — с 13,3 до 7%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Президентской академии РАНХиГС.

Согласно исследованию, с учетом инфляции общие доходы россиян выросли на восемь процентных пунктов. При этом отмечается отставание пенсий от уровня зарплат на два процентных пункта по итогам первого полугодия 2025 года.

В сентябре 2025 года 3% опрошенных назвали социальные условия очень хорошими, 17% скорее хорошими, 50% средними, 20% скорее плохими и лишь 10% очень плохими.

Ранее портал Superjob провел исследование, согласно которому необходимая россиянину для счастья зарплата выросла в 1,5 раза — до 257 тысяч рублей, а для признания человека богатым его доход должен превышать заработки бедного в 20 раз.

