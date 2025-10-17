Не меньше 257 тысяч: сколько денег нужно, чтобы быть счастливым в России

Портал Superjob провел исследование, согласно которому необходимая россиянину для счастья зарплата выросла в 1,5 раза — до 257 тысяч рублей, а для признания человека богатым его доход должен превышать заработки бедного в 20 раз, сообщает сайт MK.Ru .

«Желание граждан получать зарплату не менее 257 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым, выглядит адекватно. В долларовом эквиваленте это чуть больше $3200 в месяц, что на 20-30% меньше средней зарплаты в США и континентальной Европе», — заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В России налоговая нагрузка на население существенно меньше, чем в Соединенных Штатах и, особенно, в странах Европейского союза. Коммунальные расходы также значительно ниже, однако инфляция в нашей стране значительно опережает показатели западных государств. Аналитики отмечают, что рост инфляции за последнее десятилетие привел к увеличению запросов населения относительно желаемого уровня дохода, необходимого для ощущения благополучия, примерно в полтора раза.

В настоящее время, по мнению россиян, черта бедности проходит на уровне ежемесячного дохода менее 48 тысяч рублей. Чтобы считаться богатым, необходимо зарабатывать почти в 20 раз больше — около 930 тысяч рублей в месяц. Эксперты подчеркивают, что критерии, по которым человек определяет себя как нуждающегося, постоянно повышаются. За последний год эта планка увеличилась на 11% — с 43 до 48 тысяч рублей, а за прошедшие 10 лет выросла более чем в три раза (в 3,2 раза).

