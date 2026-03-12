РАН: ночью над Черноморским побережьем РФ, предположительно, разрушился метеорит
Метеорит размером в несколько десятков сантиметров, предположительно, разрушился в ночь на 12 марта в районе Черноморского побережья РФ, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Ночью в нескольких региональных телеграм-каналах в крупных населенных пунктах вблизи восточного черноморского побережья России прошли сообщения о массовом наблюдении яркого болида», — говорится в сообщении.
Размер метеорита оценивается в несколько десятков сантиметров.
В лаборатории отметили, что болид наблюдали в Новороссийске, Анапе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Ранее сообщалось, что сгоревший над Европой метеорит мог быть размером до трех метров. Космический камень, по предварительным данным, вошел в атмосферу Земли на высоте около 80 км и наблюдался на протяжении примерно 10 секунд.
