Рамзану Кадырову присвоили звание «Герой Чеченской Республики»
Главе Чечни Рамзану Кадырову в воскресенье присвоили звание «Героя Чеченской Республики», сообщает РИА Новости.
Звание было присвоено за выдающиеся заслуги перед страной, беззаветное служение народу, личное мужество, а также за многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, которая направлена на процветание и повышение социально-экономического потенциала региона.
Награду Рамзану Кадырову вручил председатель правительства Чечни Магомед Даудов. Это произошло на открытии нового комплекса в Грозном.
Кроме того, в конце сентября глава республики получил орден Координационного центра мусульман Северного Кавказа «Защитник Сунны».
Ранее Кадыров оценил свою многолетнюю работу на посту главы Чечни.
