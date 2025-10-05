Рамзану Кадырову присвоили звание «Герой Чеченской Республики»

сегодня в 18:33

Звание было присвоено за выдающиеся заслуги перед страной, беззаветное служение народу, личное мужество, а также за многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, которая направлена на процветание и повышение социально-экономического потенциала региона.

Награду Рамзану Кадырову вручил председатель правительства Чечни Магомед Даудов. Это произошло на открытии нового комплекса в Грозном.

Кроме того, в конце сентября глава республики получил орден Координационного центра мусульман Северного Кавказа «Защитник Сунны».

Ранее Кадыров оценил свою многолетнюю работу на посту главы Чечни.

