Раменский парк отпраздновал свой 92-й день рождения

Для жителей работали все площадки парка с развлечениями, мастер-классами и концертными номерами.

В минувшую субботу парк встретил гостей большим праздником. Для детей были организованы игровые программы, творческие мастер-классы и веселые конкурсы.

Спортивная часть праздника включала занятия зумбой, йогой, шахматные турниры и танцевальные выступления. На детской велотрассе выступили коллективы Школы брейк-данса «ТЕХНИКС» и Клуба чирлидинга «JAZZ simphony», а Центр иностранных языков «YES» провел интерактивные занятия.

Посетители смогли посетить яркие фотозоны, насладиться живой музыкой и поучаствовать в развлекательных активностях. Также были организованы мастер-классы по танцевальным направлениям «афро» и «бачата». В завершение дня на площадке «Лира» прошло огненное шоу «Маги огня».

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