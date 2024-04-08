Раменские учащиеся провели интерактивные мастер-классы на ВДНХ

Главная цель этого фестиваля - представить разнообразие современного рынка труда и помочь молодым людям, которые только начинают определяться с будущей профессией или местом работы, выбрать оптимальный вариант.

На мероприятии амбассадоры профессионалитета совместно с преподавателями провели интерактивные мастер-классы для гостей международной выставки «Россия». На одном из мастер-классов, посвященном «Робототизированной руке и эхолокатору», участники ознакомились с принципами работы робототизированной руки и эхолокатора, а также попробовали управлять ими самостоятельно. На мастер-классе «Мехатроника: открывая тайны технологий» гости узнали о современных разработках в области мехатроники и приняли участие в интерактивных демонстрациях.



А в рамках мастер-класса «Виртуальное небо: мастер-класс по управлению дронами в VR» участники смогли попробовать свои силы в управлении дронами с помощью виртуальной реальности, снимая захватывающие видео и фотографии.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.



«Подмосковье – это разнообразие, а также история и культура», - сказал он.

