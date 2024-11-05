Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Ракета «Союз-2.1б» с двумя гелиофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный, сообщает РИА Новости .

Через девять минут 24 секунды после старта она вывела разгонный блок «Фрегат» со спутниками на околоземную орбиту.

Ожидается, что два спутника «Ионосфера-М» будут выведены на расчетную орбиту через 56 минут 15 секунд после старта, а потом — малые аппараты.

Ранее российские воздушно-космические силы успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. На нем был аппарат, необходимый для задач армии РФ.