ВКС РФ запустили на орбиту аппарат в интересах Минобороны

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Минобороны России: аппарат в интересах ВС РФ успешно запущен на орбиту

Российские воздушно-космические силы успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. На нем был аппарат, необходимый для задач армии РФ, подробности сообщает пресс-служба Минобороны.

Устройство удалось вывести на орбиту в заложенное для этого время. К его управлению получили доступ служащие воздушно-космических войск России.

Сотрудникам наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра им. Германа Титова удалось установить телеметрическую связь. Аппарат работает штатно.

Ранее сотрудники Роскосмоса увидели почти 20 НЛО около отключившегося спутника Intelsat-33е. Около него расположены четыре космических аппарата РФ.