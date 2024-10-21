Роскосмос обнаружил около 20 НЛО возле отключившегося спутника Intelsat

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На орбите вышедшего из строя спутника Intelsat-33e было обнаружено около 20 неидентифицированных космических объектов, сообщается в Telegram-канале « Роскосмоса ».

По данным госкорпорации, они образовались 19 октября этого года. Обнаружить неопознанные летающие объекты (НЛО) удалось с помощью автоматизированной системы предупреждения 20 октября.

Отечественные специалисты собирают координатную информацию, чтобы уточнить параметры орбит выявленных космических объектов.

Сейчас рядом с Intelsat-33e находятся российские космические аппараты «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», «Электро-Л». Выявленные объекты могут опасно сблизиться с данными спутниками.

Ранее экипаж самолета «Аэрофлота» заметил НЛО в небе над Москвой. Он был схож по форме с куполом или крылом.