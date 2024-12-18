«Радиостанция Судного дня» транслирует Шамана и «Лебединое озеро»
«Радиостанцию Судного дня» могли взломать
«Радиостанцию Судного дня» УВБ-76 могли взломать или использовать в качестве послания, транслируя песни Шамана и «Лебединое озеро», сообщает Telegram-канал Baza.
В эфире станции играла песня SHAMAN «Я — русский», а затем «Лебединое озеро» и гимн СССР.
«Вероятно, это взлом. Впрочем, пользователи предположили, что это сигнал „кому надо“ для очередных ударов „Орешником“», — сказано в сообщении.
Станцию УВБ-76 называют одним из элементов системы «Периметр» — комплекса автоматизированного запуска ядерных ракет в случае войны или каналом для шифрованных посланий.
Накануне на радиостанции были переданы 24 странных сообщения.