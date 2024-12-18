«Радиостанция Судного дня» транслирует Шамана и «Лебединое озеро»

«Радиостанцию Судного дня» УВБ-76 могли взломать или использовать в качестве послания, транслируя песни Шамана и «Лебединое озеро», сообщает Telegram-канал Baza .

В эфире станции играла песня SHAMAN «Я — русский», а затем «Лебединое озеро» и гимн СССР.

«Вероятно, это взлом. Впрочем, пользователи предположили, что это сигнал „кому надо“ для очередных ударов „Орешником“», — сказано в сообщении.

Станцию УВБ-76 называют одним из элементов системы «Периметр» — комплекса автоматизированного запуска ядерных ракет в случае войны или каналом для шифрованных посланий.

Накануне на радиостанции были переданы 24 странных сообщения.