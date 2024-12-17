«Радиостанция Судного дня» передала 24 странных сообщения

сегодня в 05:23

Слова, среди которых «хунхуз», «азбука» и «нанайка», передала «Радиостанция Судного дня» УВБ-76, сообщает Lenta.ru .

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 13 декабря передала в эфир 24 сообщения за сутки.

Первыми в эфире прозвучали слова «хунхуз», «азбука» и «нанайка». Днем прозвучали не менее загадочные «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна».

УВБ-76 вещает круглосуточно, обычно передавая в эфир радиолокационное «жужжание». Выдвигались несколько версий деятельности радиостанции, включая военную или разведывательную.