«Радиостанция Судного дня» передала два слова после переговоров Путина и Трампа

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», передала два сообщения после переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В среду в 19:51 мск прозвучало сообщение «Азотобаск 7719 4842» и «Ошолинь 1340 7223».

УВБ-76 уже передавала серию закодированных слов: «скирд», «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный». А в декабре прошлого года радиолюбители и вовсе зафиксировали необычный эфир — вместо привычного монотонного жужжания в эфире звучали песня Shaman «Я — русский», тема из балета «Лебединое озеро» и даже гимн СССР. Тогда эксперты предположили, что станцию могли взломать.

УВБ-76 считается военным передатчиком, но ее истинное назначение до сих пор неизвестно.