«Беззлобие и хрюкостяг»: радиостанция «Судного дня» передала странные сообщения

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 вновь вышла в эфир, передавая загадочные сообщения. Сегодня были зафиксированы два новых сигнала: «НЖТИ 37339 беззлобие 4220 7856» и «НЖТИ 04315 хрюкостяг 4726 4703». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Западные СМИ предполагают, что эта радиостанция связана с российской ракетной системой «Периметр» и может активировать автоматический ядерный ответ в случае отсутствия сигнала от командования.

Предыдущий эфир УВБ-76 состоялся 19 мая, накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда радиостанция передала слова «блефопуф» и «болтанка».

Военная станция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», начала свое вещание в 1975 году и быстро завоевала популярность среди радиолюбителей под прозвищем The Buzzer, или «Жужжалка». 99,99% ее круглосуточного эфира составляет обычное радиолокационное «жужжание».