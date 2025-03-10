Радио «Судного дня» передало очередной странный сигнал из имен и цифр

Загадочая «Жужжалка» вышла в эфир с новым сообщением из имен и цифр

Радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня» и «Жужжалка», передала в эфир очередное сообщение из набора цифр и имен, сообщает Life.ru .

Сначала голос дважды выдал набор из четырех имен: «Николай, Женя, Татьяна, Иван… Николай, Женя, Татьяна, Иван».

За этим последовал короткий список цифр, а далее — снова имена: «Василий, Ольга, Дмитрий, Ольга, Константин, Леонид, Елена, Василий».

В феврале отмечалась особая активность радиостанции, которая обычно передает одно «жужжание». И 6 марта радиостанция «Судного дня» транслировала загадочное сообщение.

Считается, что радио, работающее с 1976 года, является средством связи военных или спецслужб и передает зашифрованные сообщения. Дислокация радиостанции неизвестна.