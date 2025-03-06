Таинственная «Жужжалка» УВБ-76 внезапно передала в эфире загадочный сигнал

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Станция судного дня», внезапно передала в эфир крайне странный сигнал днем в четверг.

Он был зафиксирован 6 марта в 13:29 по мск — «НЖТИ 89730 КАЙФОГИК 7132 6500».

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, вероятно, начала свою работу в 1976 году. Она вещает круглосуточно, однако основная часть ее эфира представляет собой радиолокационное «жужжание». Сигнал можно поймать на частоте 4625 кГц, а также слушать онлайн.

Точное предназначение этой радиостанции до сих пор остается загадкой. Она может быть связана с военными или разведывательными структурами.

Иногда в эфире появляются короткие сообщения, состоящие из чисел и несвязанных слов (часто имен), первые буквы которых формируют отдельные слова. Среди них можно встретить как осмысленные термины, такие как «неупругий», «хватание», «бильярд» и даже зловещее «геенна», так и вымышленные: «кубокит», «пупсокот», «пактобей» и «таймобобр».