Радио Хит FM и RU.TV стали партнерами крупнейшего фитнес-феста DDX Fitness FEST

В минувшие выходные, 27 и 28 июля, в музее-заповеднике «Коломенское» состоялся ежегодный фитнес-фестиваль DDX Fitness FEST. В 2024 году мероприятие прошло при поддержке радио Хит FM и телеканала RU.TV, которые создали на площадке уникальную развлекательную программу для посетителей, сообщается в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Радиостанция Хит FM организовала для гостей фестиваля зажигательную тренировку с участием ведущих утреннего шоу, а также провела розыгрыш фирменного мерча. Телеканал RU.TV, в свою очередь, устроил на своей площадке кастинг для потенциальных ведущих и разыграл ценные призы.

Благодаря участию СМИ-партнеров фитнес-праздник стал еще более ярким и масштабным. Его гостями стали более 20 тысяч человек, для которых организаторы подготовили свыше 150 групповых тренировок, соревнования и развлекательные активности.

Фото - © Хит FM, RU.TV Фото - © Хит FM, RU.TV Фото - © Хит FM, RU.TV

Кроме того, DDX Fitness FEST запомнился установлением нескольких рекордов России и мира. Так, была зафиксирована самая массовая в истории сайкл-тренировка, в которой одновременно приняли участие более 100 человек. Также был установлен рекорд по массовому гвоздестоянию — его участниками стали 337 человек.

На фестивале присутствовали и известные гости, среди которых — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, телеведущий Рома Каграманов, а также популярные блогеры. Вечерние концерты возглавили такие артисты, как ARTIK & ASTI, DJ SMASH и Диана Арбенина.