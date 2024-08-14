Работы по очистке и углублению акваторий причалов проведут в Москве

Власти Москвы до завершения речной навигации в 2024 году проведут гидротехнические работы по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Как заявил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, всего запланирована очистка акваторий 15 причалов. Кроме того, специалисты углубят дно еще 4 причалов для безопасного подхода и швартовки судов.

Проведение работ вызвано загрязнением дна реки, что может привести к повреждению теплоходов. Очистка будет вестись с баржи, оборудованной краном для извлечения бытового мусора. Перед началом работ водолазы обследуют дно.

К работам на 4 причалах будет привлечено специальное судно. Оно оборудовано ковшом для подъема грунта и иловых отложений.

Извлеченный мусор будет перемещен на берег и утилизирован. Донный грунт высушат в контейнерах и отвезут на полигон.

Все работы будут проводиться только в будни в утреннее время. Суда будут ходить в штатном режиме, без перебоев.

Ранее Бирюков рассказал о капитальном ремонте столичного причала «Сетунь». Там обновили нижнюю площадку, стенки, лесенки, а также поставили заграждения.