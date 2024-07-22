Столичный пассажирский причал «Сетунь» капитально отремонтировали

Рабочие закончили капремонт пассажирского причала «Сетунь», расположенного на западе Москвы, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Провели капремонт пассажирского причала „Сетунь“ на Воробьевской набережной, который используется летом для прогулочных теплоходов», — сказал Бирюков.

По его словам, этот причал с момента открытия в 1960 году ни разу капитально не ремонтировали.

Вице-мэр отметил, что была обновлена нижняя площадка сооружения, стенки, лестницы и парапеты. Еще рабочие поставили ограждения, заменили отбойные и швартовые устройства. Была приведена в порядок и подводная часть причала, основные работы специалисты проводили с баржи, на которой было нужное оборудование. К ремонту также привлекали водолазов.

Как уточнил Бирюков, каждый год в мегаполисе проводят масштабные гидротехнические работы. Специалисты очищают причалы и углубляют их акватории. Работы проводят из-за загрязнения дна крупным мусором и металлоломом, который может плохо повлиять на безопасность перевозок по реке.