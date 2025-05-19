Работы по обустройству тропиночной сети начались в Летнем парке округа Люберцы

Работы по обустройству тропиночной сети начались в Летнем парке Малаховки городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Продолжается благоустройство Летнего парка в Малаховке. Работы ведутся в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже проложены инженерные коммуникации, в настоящее время подрядная организация выполняет устройство тропиночной сети и закладных под опоры освещения», — сообщал глава муниципалитета Владимир Волков.

Он также добавил, что проектом предусмотрено обустройство новой сцены с амфитеатром, а также мест для спокойного отдыха, установка игровых площадок; устройство спортивной зоны и мест для выгула собак, установка арт-объекта, спроектированного по сохранившимся эскизам Летнего театра 1911 года.

Завершить благоустройство Летнего парка, по словам Владимира Волкова, планируется в IV квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.