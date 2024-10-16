Работоспособность сайтов МВД России восстановлена

Сайты МВД России снова начали работать после неполадок, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале .

«Работоспособность ведомственных официальных сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена», — написала она.

Сайты МВД РФ не работали из-за обрыва линии связи.

Сетевой сбой в работе веб-сайтов Министерства внутренних дел (МВД) России произошел в 16:30 по московскому времени, затем пользователи начали массово сообщать об ошибках при попытке открыть порталы ведомства.

Согласно статистике, с общим сбоем сервисов МВД столкнулись порядка 60% пользователей. Открыть сайт МВД не могут 35% пользователей. По 1% жителей страны сообщают, что не могут войти в личный кабинет и в мобильные приложения ведомства.

Больше всего сообщений об ошибках поступает из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.