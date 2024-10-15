Веб-сервисы МВД России не работают более 6 часов

Сетевой сбой в работе веб-сайтов Министерства внутренних дел (МВД) России произошел в 16:30 по московскому времени, затем пользователи начали массово сообщать об ошибках при попытке открыть порталы ведомства, об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector .

Согласно статистике, с общим сбоем сервисов МВД столкнулись порядка 60% пользователей. Открыть сайт МВД не могут 35% пользователей. По 1% жителей страны сообщают, что не могут войти в личный кабинет и в мобильные приложения ведомства.

Больше всего сообщений об ошибках поступает из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Не загружается сайт: не могу зайти на сайт, два часа непрерывно пробую напрямую и через „Госуслуги“. Недоступен», — написал один из пользователей портала Downdetector.

В настоящее время никакой информации о том, с чем связан сбой в работе сервисов, не уточняется.