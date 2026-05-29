Работодателю не отмахнуться: кому положены дополнительные выходные
Закон четко выделяет категории сотрудников, имеющих право на легальный дополнительный отдых. Самый частый пример — доноры крови. Об этом РИАМО сообщил HR-эксперт Артем Авдеев.
По Трудовому кодексу донорам положен выходной в день сдачи и еще один дополнительный день отдыха, который можно присоединить к отпуску или использовать в течение года.
Также право на оплачиваемые выходные имеют родители детей-инвалидов — 4 дня в месяц, а еще абсолютно все сотрудники для прохождения диспансеризации.
«Проблема в том, что работодатели часто умалчивают об этих льготах или отмахиваются от них из-за нежелания терять рабочие руки. Просить эти дни не нужно, их нужно грамотно оформлять. Устные беседы не работают», — объяснил Авдеев.
Вы пишете заявление на имя руководителя, прикладываете подтверждающий документ, например, донорскую справку, и обязательно регистрируете бумагу в отделе кадров.
«Отказать вам не имеют права. Если начальник начинает давить или отказывать, спокойно напомните ему о штрафах от Государственной инспекции труда. Практика показывает, что упоминания ГИТ и готовности направить туда официальную жалобу достаточно, чтобы компания мгновенно вспомнила о Трудовом кодексе и без лишних вопросов подписала приказ», — добавил эксперт.
