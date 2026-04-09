Работодатели в 2026 году начнут тестировать навыки без использования ИИ
Фото - © Медиасток.рф
В 2026 году до 47% работодателей планируют проверять сотрудников и кандидатов без доступа к искусственному интеллекту. Бизнес опасается снижения критического мышления при частом использовании нейросетей, сообщает Газета.ru.
Гендиректор компании «Стахановец» Дмитрий Исаев рассказал, что массовое применение генеративного ИИ меняет рабочие привычки. Сотрудники реже перепроверяют информацию, хуже замечают ошибки и испытывают трудности при решении нестандартных задач без готового алгоритма.</n
«Когда человек начинает активно использовать генеративный ИИ, его рабочие привычки естественным образом меняются. Это нормально, любой мощный инструмент перестраивает рутину. Но мы видим, что у многих сотрудников снижается частота самостоятельной проверки информации — просто потому, что нейросеть дает ответы в уверенной форме, и доверие к ней растет. В 2026 году компаниям, вероятно, потребуется больше внимания уделять поддержанию навыков самостоятельного анализа, особенно у тех, кто работает с ИИ ежедневно. В таких случаях полезно мягко отслеживать этот процесс и время от времени давать сотрудникам задания, которые сохраняют их способность решать нестандартные задачи без подсказок», — сказал Исаев.
По данным компании, сотрудники, использующие ИИ более 73% рабочего времени, медленнее замечают неточности и чаще воспринимают ответы нейросети как достоверные. Кроме того, им сложнее самостоятельно выдвигать гипотезы и отсеивать неверные решения.
Исаев отметил, что простых запретов на ИИ во время собеседований уже недостаточно. Он рекомендовал внедрять гибридную систему оценки и добавлять задания без доступа к нейросетям, особенно для управленческих и экспертных позиций.
