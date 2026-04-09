Работодатели в 2026 году начнут тестировать навыки без использования ИИ

В 2026 году до 47% работодателей планируют проверять сотрудников и кандидатов без доступа к искусственному интеллекту. Бизнес опасается снижения критического мышления при частом использовании нейросетей, сообщает Газета.ru .

Гендиректор компании «Стахановец» Дмитрий Исаев рассказал, что массовое применение генеративного ИИ меняет рабочие привычки. Сотрудники реже перепроверяют информацию, хуже замечают ошибки и испытывают трудности при решении нестандартных задач без готового алгоритма.</n

«Когда человек начинает активно использовать генеративный ИИ, его рабочие привычки естественным образом меняются. Это нормально, любой мощный инструмент перестраивает рутину. Но мы видим, что у многих сотрудников снижается частота самостоятельной проверки информации — просто потому, что нейросеть дает ответы в уверенной форме, и доверие к ней растет. В 2026 году компаниям, вероятно, потребуется больше внимания уделять поддержанию навыков самостоятельного анализа, особенно у тех, кто работает с ИИ ежедневно. В таких случаях полезно мягко отслеживать этот процесс и время от времени давать сотрудникам задания, которые сохраняют их способность решать нестандартные задачи без подсказок», — сказал Исаев.

По данным компании, сотрудники, использующие ИИ более 73% рабочего времени, медленнее замечают неточности и чаще воспринимают ответы нейросети как достоверные. Кроме того, им сложнее самостоятельно выдвигать гипотезы и отсеивать неверные решения.

Исаев отметил, что простых запретов на ИИ во время собеседований уже недостаточно. Он рекомендовал внедрять гибридную систему оценки и добавлять задания без доступа к нейросетям, особенно для управленческих и экспертных позиций.

