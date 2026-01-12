Работодатели смогут отправлять своих сотрудников к психиатру с 1 марта

В России работодатели при выявлении у сотрудников признаков психического расстройства по результатам медицинского осмотра с 1 марта этого года смогут отправить их на психиатрическое освидетельствование, сообщает РИА Новости .

Как уточнила доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и соцработы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева, изменения касаются отдельного указания и только в том случае, если у человека есть признаки психического расстройства по результатам обязательных периодических медосмотров.

По ее словам, это нововведение позволит компаниям более гибко реагировать на вероятные изменения состояния психического здоровья сотрудника.

Так, по итогам обязательного психиатрического освидетельствования человек может быть временно признан неспособным выполнять некоторые виды работ из-за психического расстройства. В освидетельствование входят прием (осмотр, консультация) психиатра, сбор жалоб и анамнеза в психиатрии, психопатологическое обследование.

Ранее врачи рассказали, что развитие психоза и бреда у пациентов психиатров может быть связано с длительным использованием чат-ботов, сделанных с помощью ИИ.

