WSJ: регулярное использование чат-ботов способствует развитию психоза

Врачи считают, что развитие психоза и бреда у пациентов психиатров может быть связано с длительным использованием чат-ботов, сделанных с помощью ИИ, сообщает РИА Новости .

Как пишет газета Wall Street Journal, сама технология чат-бота, возможно, не порождает бред, но человек описывает ИИ собственную реальность, которую компьютер принимает за истинную и отражает ее обратно. Получается, что он участвует в зацикливании бреда. Об этом рассказал психиатр университета Калифорнии Кита Сакаты, он лечил 15 пациентов с психозом, которым был вызван, как предполагается, ИИ.

С весны этого года выявлены десятки потенциальных случаев психоза с бредом после длительного общения человека с чат-ботами.

Представитель разработчика ChatGPT — OpenAI — отметила, что сейчас специалисты работают над обучением ИИ распознаванию признаков психического или эмоционального расстройства у людей, а также реагированию на них.

Кроме того, другие компании-разработчики аналогичных продуктов тоже прикладывают усилия для решения возникшей проблемы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.