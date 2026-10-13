Работодатели отказывают кандидатам старше 55 лет вопреки дефициту кадров
Нехватка работников не избавляет россиян старше 55 лет от возрастной дискриминации при найме, рассказала эксперт по подбору персонала Светлана Гринькова, сообщает АБН24.
Компании опасаются, что старшие сотрудники хуже осваивают технологии, чаще болеют и сложнее подчиняются руководству. Гринькова подчеркнула: адаптация зависит также от компетенций, мотивации, здоровья и готовности учиться.
«Для многих россиян работа после 55 лет становится важным условием финансовой устойчивости. Пенсионных выплат может не хватать для сохранения привычного уровня жизни, поддержки семьи и независимости от близких. Дополнительный заработок позволяет покрывать повседневные расходы и создавать финансовый резерв. Однако сводить причины продолжения карьеры исключительно к деньгам было бы неправильно. Для многих специалистов работа остается способом реализовать себя, поддерживать социальные связи, передавать накопленные знания и чувствовать востребованность своего опыта», — пояснила Гринькова.
Опыт особенно ценен в управлении, инженерии, медицине, образовании, консалтинге и продажах. При найме эксперт предложила оценивать актуальность знаний и способность решать задачи, а не возраст. Зарплатные ожидания также не должны определять предпочтение возрастной группы.
Работникам важно обновлять навыки и осваивать цифровые инструменты. Компаниям — создавать условия для переобучения, справедливой оплаты и выбора формата занятости. Это поможет удерживать специалистов и смягчать кадровый дефицит.
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