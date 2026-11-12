Работодатель может составить график отпусков без согласия сотрудников

Компания вправе назначить даты отпусков, не согласовывая их с каждым сотрудником. При этом она должна учитывать права льготных категорий работников, сообщает RT .

Статья 123 Трудового кодекса России требует запросить позицию выборного профсоюзного органа, если он есть в организации. Работодатель также обязан под подпись предупредить сотрудника о начале отпуска не позднее чем за две недели.

«Никакой обязанности собирать пожелания или согласовывать даты с каждым отдельным специалистом закон на бизнес не возлагает. Однако при составлении графика нужно учитывать права работников, которым закон разрешает выбирать удобное время отпуска», — предупредила руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Ольга Лутовинова.

Право выбирать время отдыха есть у работников с тремя и более детьми до 18 лет, пока младшему не исполнилось 14, у одного из родителей ребенка-инвалида до 18 лет и у почетных доноров. Отпуск совместителя должен совпадать с отпуском по основному месту работы.

По словам Лутовиновой, в остальных случаях компания может учитывать производственные задачи. Однако отказ обсуждать пожелания способен вызвать недовольство и снизить лояльность команды. Обсуждение помогает учесть семейные планы и распределить нагрузку.

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