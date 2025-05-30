Работники «Мострансавто» сдали 18 литров крови в рамках благотворительной акции

Московский областной центр крови провел «День донора» для работников АО «Мострансавто». В рамках традиционной благотворительной акции «Маршруты к сердцу» в центральном офисе компании сдали кровь около 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В акции приняли участие работники филиалов «Одинцовский», «Королевский» и «Ногинский» и сотрудники центрального аппарата. Есть в «Мострансавто» и Почетные доноры РФ.

Сотрудники понимают, что каждая капля крови — это чья-то спасенная жизнь. В благородной миссии поучаствовал и генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров, осуществив уже 14-ю донацию. Впервые он сдал кровь несколько лет назад, когда еще был на посту замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.

«Акция проходила в день волонтерства, и на донацию тогда не записался никто. Я не понимал, что это такое, но подумал, что раз нет желающих, мне надо обязательно попробовать. С тех пор я регулярно сдаю кровь, популяризирую, читаю лекции про донорство, объясняю людям, что это не страшно и невероятно полезно. Несмотря на развитие высоких технологий, донорскую кровь еще не научились заготавливать. Поэтому огромное количество людей в мире, в нашей стране нуждаются в ней», — сказал Андрей Майоров.

Два года назад он сдал кровь и на типирование, вступив в Федеральный регистр доноров костного мозга.

«Донорство костного мозга не менее важно, чем донорство крови. Процедура типирования занимает лишь несколько минут. Благодаря этому способу выясняется совместимость крови донора и реципиента. Если ваш набор генов совпадет с кем-то, кому нужна пересадка, вы сможете подарить больным с тяжелыми заболеваниями крови, возможно, единственный шанс на спасение», — отметил Андрей Майоров.

Работник «Мострансавто» Татьяна Визирова сегодня сдала кровь первый раз в жизни. Она отметила, что медики были очень внимательны. Не было никаких неприятных ощущений.

«Буду теперь регулярно сдавать кровь. В наше время, мне кажется, это особенно актуально. Мой двоюродный брат сейчас находится в зоне СВО. Поэтому я знаю, как кровь необходима и нашим бойцам там, на передовой, а также пациентам больниц», — подчеркнула Татьяна Визирова.

Всего в этот день благодаря донорам удалось собрать почти 18 л донорской крови. Ее направят в подмосковные медицинские учреждения региона. Следующая акция состоится в «Мострансавто» осенью.

Первая благотворительная донорская акция «Маршруты к сердцу» «Мострансавто» была проведена в октябре 2015 года и стала доброй традицией компании. Благодаря активности работников пассажирской отрасли региональный банк крови регулярно пополняется.«Мострансавто» — подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Это один из крупнейших автобусных перевозчиков в РФ.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.